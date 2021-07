'No al bikini sessista': le atlete di pallamano giocano in shorts e rischiano la squalifica (Di martedì 20 luglio 2021) Nella sfida per il bronzo contro la Spagna agli Europei in Bulgaria le atlete hanno cambiato divisa, contravvenendo al ... Leggi su today (Di martedì 20 luglio 2021) Nella sfida per il bronzo contro la Spagna agli Europei in Bulgaria lehanno cambiato divisa, contravvenendo al ...

