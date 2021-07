Nintendo 3DS e Wii U: gli eShop nel 2022 non accetteranno più pagamenti con carta di credito (Di martedì 20 luglio 2021) Ci sono alcune notizie sul servizio eShop per Nintendo 3DS e Wii U. A quanto pare, da Nintendo stanno già offrendo maggiori informazioni sulla sospensione di alcune funzioni su queste console. Per ora, Nintendo Japan ha confermato che le carte di credito non saranno più compatibili con l'eShop di queste due console a partire dal 18 gennaio 2022. Gli account occidentali di Nintendo sui social network non hanno commentato la questione, anche se è molto probabile che non riguardi solo il Giappone. In questo modo, si prevede che gli altri servizi dei negozi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) Ci sono alcune notizie sul servizioper3DS e Wii U. A quanto pare, dastanno già offrendo maggiori informazioni sulla sospensione di alcune funzioni su queste console. Per ora,Japan ha confermato che le carte dinon saranno più compatibili con l'di queste due console a partire dal 18 gennaio. Gli account occidentali disui social network non hanno commentato la questione, anche se è molto probabile che non riguardi solo il Giappone. In questo modo, si prevede che gli altri servizi dei negozi ...

