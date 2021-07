“Niente vaccino? Non puoi lavorare” | la linea dura di Confindustria che fa discutere

Advertising

Open_gol : Niente vaccino? Niente alloggio - LaStampa : Coronavirus, proposta choc di Confindustria: niente vaccino niente lavoro e zero stipendio - Adnkronos : #ObbligoVaccinale, Bassetti: 'Impariamo dalla Francia, niente ristoranti, treni o cinema senza vaccinazione o tampo… - oriama1969 : RT @ImolaOggi: ??Non fai il vaccino? Niente paga. Confindustria minaccia i lavoratori 'più che green pass è meglio definirla come una 'tesse… - TytoAlb82433730 : RT @ImolaOggi: ??Non fai il vaccino? Niente paga. Confindustria minaccia i lavoratori 'più che green pass è meglio definirla come una 'tesse… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente vaccino

La Stampa

Vale a dire non imporre per legge ilma prevedere dapprima la certificazione per poter ... Tutti d'accordo a livello politico? Per. Contrapposizioni , distinguo, ricerca di consenso. Un ...Per esempio, forse già ad agosto,accesso ai ristoranti con sale chiuse. Invece per andare ... quindi tutti i dipendenti, anche giovani non ancora in lista per il, dovranno avere il ...Niente vaccino niente lavoro in azienda. Quindi: niente stipendio. In una lettera firmata Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria, gli Industriali italiani lanciano una proposta dura ...Niente posto letto per i fuorisede della Statale di Milano che non hanno il Green Pass. Quello milanese è il primo ateneo che mette una stretta sulla protezione per il Covid, rendendo obbligatoria la ...