Niente posto nelle residenze universitarie per gli studenti che non si vaccinano: così alla Statale di Milano (Di martedì 20 luglio 2021) Niente posto nelle residenze universitarie per gli studenti che non si vaccinano: alla Statale di Milano arriva la stretta sulla protezione per il Covid che prevede che chi vuole candidarsi per uno dei posti messi a bando nei suoi convitti deve essere in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione Covid-19.

