Niente Maksimovic e Luperto | il Napoli vuole chiudere per un nuovo difensore centrale

(Di martedì 20 luglio 2021) Non solo il terzino e il centrocampista, ilha la necessità di cercare anche un, siccomenon ha rinnovato e al momento, nonostante una proposta di ritorno, resta lontano dall'azzurro, mentreresta ancora in uscita. Si lavora su un profilo giovane, in particolare, per dare a Spalletti un quartoche possa scalare le gerarchie: parliamo di Piero Hincapiè,ecuadoregno classe ‘2002 dell’Atletico Talleres, squadra argentina in cui ha collezionato 22 presenze. Secondo il Corriere del ...

Ma io, se ce l'ho, non lo faccio andare via.' Coppa d'Africa? 'Dentro una programmazione ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE "Napoli per Junior Firpo: ha ......Per raggiungere questo obiettivo gli azzurri hanno bisogno di trattenere gli elementi di valore presenti nel loro organico ed in questo senso si colloca l'interesse nei confronti di Nikola,...Il contratto con il Napoli è scaduto il 30 giugno, ma il centrale serbo Nikola Maksimovic è ancora senza squadra. Ha rifiutato qualche proposta estera per attendere gli sviluppi ...Maksimovic attende e mentre si trova in vacanza svolge degli allenamenti personalizzati per rimettersi in forma.