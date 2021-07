Nicolò Zaniolo, l’ex Sara si sfoga prima del parto: ‘forte dispiacere’. Cosa è successo durante la gravidanza (Di martedì 20 luglio 2021) Si torna a parlare di Nicolò Zaniolo e della sua ex Sara Scaperrotta: la ragazza presto partorirà ma con Nicolò i rapporti si sarebbero totalmente interrotti. LEGGI ANCHE: — Nicolò Zaniolo rispose alle critiche su ex fidanzata Sara e la gravidanza: ‘è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione’ Mesi fa il calciatore aveva dichiarato di non sentirsi pronto, ma che si sarebbe assunto le sue responsabilità di padre rispettando la scelta della ex di tenere il bambino nonostante la fine della loro relazione. Oggi ... Leggi su funweek (Di martedì 20 luglio 2021) Si torna a parlare die della sua exScaperrotta: la ragazza prestorirà ma coni rapporti si sarebbero totalmente interrotti. LEGGI ANCHE: —rispose alle critiche su ex fidanzatae la: ‘è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione’ Mesi fa il calciatore aveva dichiarato di non sentirsi pronto, ma che si sarebbe assunto le sue responsabilità di padre rispettando la scelta della ex di tenere il bambino nonostante la fine della loro relazione. Oggi ...

