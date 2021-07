Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta perché si sono lasciati? C’entra la madre? (Di martedì 20 luglio 2021) Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo si sono lasciati poco dopo aver scoperto la gravidanza (voluta da entrambi) della ragazza: diverse dichiarazioni sembrano lasciare intendere che la causa possa dipendere dalla madre del giovane calciatore e\o dalla sua famiglia. Scopriamo cosa si mormora e la prima recente dichiarazione della ex fidanzata incinta. Leggi anche: Zaniolo SHOCK: parla la... Leggi su donnapop (Di martedì 20 luglio 2021)sipoco dopo aver scoperto la gravidanza (voluta da entrambi) della ragazza: diverse dichiarazioni sembrano lasciare intendere che la causa possa dipendere dalladel giovane calciatore e\o dalla sua famiglia. Scopriamo cosa si mormora e la prima recente dichiarazione della ex fidanzata incinta. Leggi anche:SHOCK: parla la...

