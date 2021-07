“Nessun rispetto”. Maurizio Costanzo furioso con Mediaset. Pier Silvio Berlusconi interviene (Di martedì 20 luglio 2021) Maurizio Costanzo non le manda a dire e dopo la presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset aveva usato parole di fuoco. “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo Show. Furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”. Una istituzione, il Maurizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021)non le manda a dire e dopo la presentazione dei palinsesti autunnali diaveva usato parole di fuoco. “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti dinon è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno delShow. Furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di, no?”. Una istituzione, il...

