Nemmeno il tempo di diventare portabandiera e già gli haters sono contro Paola Egonu (Di martedì 20 luglio 2021) Di questa mattina la notizia della nomina di Paola Egonu come portabandiera del vessillo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e, purtroppo, come troppo spesso ancora accade in questi casi, ecco lo scatenarsi di commenti razzisti e omofobi sui vari social media. LEGGI ANCHE > Paola Egonu, campionessa dentro e fuori dal campo: «Così ho chiuso con il Giappone grazie alla lezione della mia fidanzata» La nomina a portabandiera olimpica Tanto per cominciare, immediatamente dopo la diffusione della nomina, questa è stata modificata in favore di una notizia diversa (e falsa): ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 luglio 2021) Di questa mattina la notizia della nomina dicomedel vessillo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e, purtroppo, come troppo spesso ancora accade in questi casi, ecco lo scatenarsi di commenti razzisti e omofobi sui vari social media. LEGGI ANCHE >, campionessa dentro e fuori dal campo: «Così ho chiuso con il Giappone grazie alla lezione della mia fidanzata» La nomina aolimpica Tanto per cominciare, immediatamente dopo la diffusione della nomina, questa è stata modificata in favore di una notizia diversa (e falsa): ...

