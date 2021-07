NBA Finals 2021, Milwaukee Bucks-Phoenix Suns stanotte in tv: data, canale e orario gara-6 (Di martedì 20 luglio 2021) Milwaukee Bucks-Phoenix Suns, gara-6 valida per le finali NBA 2021. Cinquant’anni dopo l’ultimo titolo, Milwaukee è a una vittoria da conquistare il titolo. Il successo in gara-5, griffato dalla splendida giocata difensiva di Jrue Holiday nel finale, ha messo i Suns con le spalle al muro: Phoenix per la prima volta in questa postseason affronta un match a rischio eliminazione e lo fa proprio sul difficilissimo parquet del Fiserv Forum dove i Bucks nei playoff quest’anno possono vantare un record di 9-1. E’ ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021)-6 valida per le finali NBA. Cinquant’anni dopo l’ultimo titolo,è a una vittoria da conquistare il titolo. Il successo in-5, griffato dalla splendida giocata difensiva di Jrue Holiday nel finale, ha messo icon le spalle al muro:per la prima volta in questa postseason affronta un match a rischio eliminazione e lo fa proprio sul difficilissimo parquet del Fiserv Forum dove inei playoff quest’anno possono vantare un record di 9-1. E’ ...

