Nascondeva un chilo e mezzo di marijuana | dietologo arrestato

TrevisoToday

Gli agenti della Questura, inoltre, hanno sequestrato numerosi vasi e barattoli di vetro contenenti circa une mezzo di marijuana, oltre ad un piccolo quantitativo di hashish. Dopo l'arresto il ...Uno spacciatore hi - tech è stato intercettato e bloccato nel Comune di Guidonia. Parliamo di un 57enne - F. F. - che in casacirca mezzodi cocaina e hashish. A colpire il personale dei "Falchi" della Sesta Sezione "Contrasto al Crimine diffuso, è stato proprio lo stratagemma messo in atto dall'uomo per ...Un dietologo di 47 anni residente in provincia di Treviso, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Treviso per coltivazione e produzione di droga. All’interno di un locale di sua proprietà, c ...Il deposito in un’area segreta dell’appartamento accessibile solo con un telecomando Arrestato a Guidonia un cinquantasettenne che custodiva in casa mezzo chilo di stupefacente, tra cocaina e hashish.