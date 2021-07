Napoli | striscione di un bambino per Osimhen | “Puoi regalarmi la tua maglietta?” | detto fatto VIDEO

(Di martedì 20 luglio 2021) Victorcuore d’oro. L’attaccante del, strepitoso un giorno prima in amichevole contro la Bassa Anaunia con un poker personale, al termine dell’allenamento a Dimaro ha voluto accontentare un giovanissimo tifoso che gli aveva chiesto in regalo latramite uno. Il nigeriano è di certo un idolo del giovanissimo tifoso e non ha voluto deluderlo, in alto ildel “passaggio di consegne”. SportFace.

