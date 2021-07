Napoli | rissa choc a Soccavo con due accoltellati | tre giovani denunciati a piede libero

Advertising

zazoomblog : Napoli: rissa a Soccavo 3 uomini denunciati dai carabinieri - #Napoli: #rissa #Soccavo #uomini - fattidinapoli : Napoli: Soccavo, scoppia una rissa e due vengono accoltellati - - anteprima24 : ** ##Napoli: #Rissa a #Soccavo, 3 uomini denunciati dai carabinieri ** - iISud24 : Napoli, rissa a colpi di coltello: due feriti. Denunciate tre persone #20luglio #Napoli #cronaca #Italia #Notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rissa

Oggi pomeriggio a Soccavo i Carabinieri della stazioneTraiano e quelli del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno denunciato a piede libero perun 32enne, un 36enne e un 19enne. Sono della zona e già noti alle forze dell'ordine. I ...Oggi pomeriggio a Soccavo i Carabinieri della stazioneTraiano e quelli del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno denunciato a piede ...la vicenda e tutti i protagonisti della...Pomeriggio di rissa e di violenza a Soccavo 2 accoltellati nello scontro e poi all'arrivo dei carabinieri tre denunciati ...Tre giovani di Soccavo, Napoli ovest, sono stati denunciati dai carabinieri per rissa: poco prima si erano affrontati in via Nerva, nei pressi del ...