Napoli | Primavera | Nicolò Frustalupi verso la panchina degli azzurrini

Advertising

fcamastra : @sscnapoli I vari giovani che il Napoli ha(anche quelli della primavera)dimostrano che il Napoli ci guadagnerebbe n… - 1926_cri : RT @Napoli_Report: #Frustalupi, storico vice di #Mazzarri, potrebbe allenare la primavera del #Napoli. @CorSport - 100x100Napoli : Frustalupi molto vicino alla panchina del Napoli Primavera - vicidominus2013 : RT @Napoli_Report: #Frustalupi, storico vice di #Mazzarri, potrebbe allenare la primavera del #Napoli. @CorSport - cn1926it : Infortunio per #Palmiero: distorsione alla caviglia, sarà un lungo stop -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Primavera

Corriere dello Sport

Secondo il quotidiano, infatti, Frustalupi sarebbe vicinissimo ad allenare ladel, promosso quest'anno in1. Comments commentsCommenta per primo La scorsa stagione per ilnon è stata semplice. Gli azzurrini si sono ritrovati ad affrontare la2. Considerato il livello delle avversarie la promozione sarebbe dovuta arrivare in maniera molto più ...L'ex secondo di Mazzarri sarà l'allenatore della Primavera Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla del settore giovanile del Napoli.Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del possibile ritorno a Napoli di Nicolò Frustalupi, storico vice di Mazzarri.