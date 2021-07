Napoli, Martusciello: “Manfredi non politicizzi l’Università” (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La classifica del Censis sulle Università italiane, che vede drammaticamente ultima la Federico II, testimonia quello che abbiamo detto da tempo. La politicizzazione dell’Università, che Manfredi e i professori che lo hanno accompagnato nelle continue campagne elettorali hanno messo in campo, hanno prodotto un abbassamento della qualità dei servizi e dell’istruzione”. Così Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli. “È tempo che la Federico II – prosegue la nota – si riappropri del suo ruolo. È tempo che si chiuda l’epoca della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La classifica del Censis sulle Università italiane, che vede drammaticamente ultima la Federico II, testimonia quello che abbiamo detto da tempo. La politicizzazione del, chee i professori che lo hanno accompagnato nelle continue campagne elettorali hanno messo in campo, hanno prodotto un abbassamento della qualità dei servizi e dell’istruzione”. Così Fulviocoordinatore cittadino di Forza Italia. “È tempo che la Federico II – prosegue la nota – si riappropri del suo ruolo. È tempo che si chiuda l’epoca della ...

