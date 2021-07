Napoli | lavoro personalizzato per Ounas e Ciciretti Distorsione alla caviglia per Palmiero

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 luglio 2021) Sesto giorno di allenamento per ila Dimaro Folgarida. La squadra al mattino, dopo una prima fase di attivazione tecnica, si è divisa in due gruppi con i difensori che hanno svolto tattica difensiva e i centrocampistidi forza. Successivamente i due gruppi si sono invertiti con i centrocampisti che hanno svolto esercitazioni di tiri in porta.hanno svolto parte delin gruppo e partein palestra. Gli esami effettuati ieri sera dahanno evidenziato unadi primo grado ...