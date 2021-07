Napoli, l’Atletico Madrid punta un difensore azzurro (Di martedì 20 luglio 2021) l’Atletico Madrid, fresco vincitore della Liga, dopo il colpo Rodrigo De Paul, continua a guardare in Serie A per il proprio mercato e, questa volta, mette nel mirino un difensore del Napoli per migliorare la rosa a disposizione di Simeone. Nel mirino dei colchoneros c’è Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra: il difensore ha impressionato durante l’Europeo e il club spagnolo vorrebbe fare un tentativo. Prima, però, dovrà partire Trippier, su cui c’è il forte interesse del Manchester United. Napoli, l’Atletico Madrid punta DI ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021), fresco vincitore della Liga, dopo il colpo Rodrigo De Paul, continua a guardare in Serie A per il proprio mercato e, questa volta, mette nel mirino undelper migliorare la rosa a disposizione di Simeone. Nel mirino dei colchoneros c’è Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra: ilha impressionato durante l’Europeo e il club spagnolo vorrebbe fare un tentativo. Prima, però, dovrà partire Trippier, su cui c’è il forte interesse del Manchester United.DI ...

