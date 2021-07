Napoli, il medico azzurro: «Giusta l’operazione di Mertens. Lozano miracolato» (Di martedì 20 luglio 2021) Il dott. Canonico, medico del Napoli, ha parlato dell’operazione alla spalla e del recupero di Dries Mertens Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, in una intervista a Il Mattino ha parlato dell’operazione alla spalla e del recupero di Dries Mertens ma anche delle condizioni di Ghoulam e Lozano. Mertens – «Erano divenuti troppo frequenti i casi di lussazione alla spalla, anche durante tre partite siamo dovuti intervenire. Era giusto fare l’operazione, ma è chiaro che ora bisogna ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Il dott. Canonico,del, ha parlato delalla spalla e del recupero di DriesRaffaele Canonico, responsabile dello staffdel, in una intervista a Il Mattino ha parlato delalla spalla e del recupero di Driesma anche delle condizioni di Ghoulam e– «Erano divenuti troppo frequenti i casi di lussazione alla spalla, anche durante tre partite siamo dovuti intervenire. Era giusto fare, ma è chiaro che ora bisogna ...

