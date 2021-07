Napoli | il 29 luglio l’inaugurazione dello stadio Maradona | sarà scoperta anche una statua

(Di martedì 20 luglio 2021) E’ giovedì 29la data scelta per inaugurare loDiego Armando, vale a dire lo storico impianto San Paolo di Fuorigrotta che ha preso il nome dal Pibe de Oro, scomparso a 60 anni. Era doveroso dedicare loalla leggenda argentina, il più forte giocatore nella storia del club partenopeo e non solo. Alle ore 19 ciil taglio del nastro, come apprende LaPresse, quindi verràper la prima volta ladi. Si sta pensandoa uno spettacolo ...

Riportiamo l'aggiornamento di martedì 20 luglio 2021 relativo al Napoli Femminile, tratto dal CALCIOMERCATO "LIVE" online su Calciopress. La squadra partenopea sta mettendo in atto una vera e propria ...E' giovedì 29 luglio la data scelta per inaugurare lo stadio Diego Armando Maradona a Napoli, vale a dire lo storico impianto San Paolo di Fuorigrotta che ha preso il nome dal Pibe de Oro, scomparso a ...