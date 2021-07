Napoli | Emerson resta sempre nel mirino

(Di martedì 20 luglio 2021) Proseguono i contatti conPalmieri in attesa di sbloccare la trattativa col Chelsea . Il terzino vuole tornare in Italia, serve l'intesa coi Blues (richiesta di circa 20 milioni) che ancora ...

Proseguono i contatti conPalmieri in attesa di sbloccare la trattativa col Chelsea . Il terzino vuole tornare in Italia, serve l'intesa coi Blues (richiesta di circa 20 milioni) che ancora manca. Diverse le ...La volontà dell'allenatore può essere decisiva per portare il terzino aPalmieri è ormai l'obbiettivo numero uno del mercato azzurro . Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che servirà attendere ancora un po' per sbloccare la ...La volontà dell'allenatore può essere decisiva per portare il terzino a Napoli Emerson Palmieri è ormai l'obbiettivo numero uno del mercato azzurro. Il ...L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sulla questione riguardo Emerson Palmier ...