Napoli, dopo 10 mesi via libera al cantiere della Galleria Vittoria: «Lavori dal 2 agosto» (Di martedì 20 luglio 2021) «Il 2 agosto prossimo via ai Lavori nella Galleria Vittoria». L?annuncio arriva dall?assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Alessandra Clemente,... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 luglio 2021) «Il 2prossimo via ainella». L?annuncio arriva dall?assessore alle Infrastrutture del Comune di, Alessandra Clemente,...

LiciaRonzulli : Liberiamo #Napoli?? Liberiamo le sue energie, le sue idee, la sua forza, la sua bellezza. Dopo decenni di… - ilpost : A Caivano, 37mila abitanti della città metropolitana di Napoli, quest’anno non ci saranno i campi estivi per i bamb… - Tg3web : A Napoli esplode la protesta dei lavoratori della Whirlpool dopo l'avvio dei licenziamenti da parte dell'azienda. A… - Cucciolina96251 : RT @temafootball24: In caso di partenza di #Insigne, il #Napoli punta #Boga: bozza di accordo a 1.5 mln con il giocatore Dopo la partenz… - temafootball24 : In caso di partenza di #Insigne, il #Napoli punta #Boga: bozza di accordo a 1.5 mln con il giocatore Dopo la par… -