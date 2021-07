Napoli, caso Insigne: ADL ha già il sostituto (Di martedì 20 luglio 2021) Continua a tenere banco in casa Napoli il caso Lorenzo Insigne: il rinnovo del capitano al momento è un rebus di difficile lettura. Il dieci azzurro non vorrebbe lasciare la città ma al momento la trattativa per il rinnovo è congelata. La distanza tra le parti – come sottolinea il Roma – è ampia e non sarà facile colmarla se non con un passo da ambo le parti. Difficilmente, però, Insigne lascerà gli azzurri durante questa sessione di mercato: molto più probabile che vada via a zero a giugno 2022. Napoli, IL caso Insigne E IL sostituto DEL ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021) Continua a tenere banco in casailLorenzo: il rinnovo del capitano al momento è un rebus di difficile lettura. Il dieci azzurro non vorrebbe lasciare la città ma al momento la trattativa per il rinnovo è congelata. La distanza tra le parti – come sottolinea il Roma – è ampia e non sarà facile colmarla se non con un passo da ambo le parti. Difficilmente, però,lascerà gli azzurri durante questa sessione di mercato: molto più probabile che vada via a zero a giugno 2022., ILE ILDEL ...

