‘Music of the spheres’ | a ottobre il nuovo album dei Coldplay

LONDRA – Uscirà il prossimo 15 ottobre il nuovo album dei Coldplay. E' stata la stessa band inglese ad annunciarlo oggi pomeriggio, comunicando anche il titolo del disco: "Music of the spheres". Chris Martin e soci sono dunque pronti per tornare sulle scene con un altro lavoro di inediti. E' già possibile preordinare on line "Music of the spheres", che sarà disponibile in vari formati.

