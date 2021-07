Muoiono di Covid nello spazio di 8 giorni: padre, madre e figlia. Non erano vaccinati (Di martedì 20 luglio 2021) Sono morti tutti e tre nello spazio di 8 giorni. padre, madre e figlia . E' accaduto a Torre del Greco, erano tutti ricoverati all'ospedale di Boscotrecase a causa del Covid. I loro polmoni non hanno ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 luglio 2021) Sono morti tutti e tredi 8. E' accaduto a Torre del Greco,tutti ricoverati all'ospedale di Boscotrecase a causa del. I loro polmoni non hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Muoiono Covid Muoiono di Covid nello spazio di 8 giorni: padre, madre e figlia. Non erano vaccinati E il bollettino familiare "rischia" perfino di aggravarsi: anche l'altro figlio della coppia è infatti ricoverato in ospedale, sempre per Covid. L'uomo non sa ancora della morte dei genitori e della ...

Covid, tragedia nel Napoletano: padre, madre e figlia muoiono in 8 giorni Tutti e tre, non vaccinati, erano ricoverati all'ospedale di Boscotrecase a causa del Covid. Avevano rispettivamente 89, 85 e 58 anni. A quanto risulta, inoltre, solo l'uomo aveva qualche patologia, ...

