Mundo Deportivo: “Griezmann-Saul, operazione annullata” (Di martedì 20 luglio 2021) Nella prima pagina odierna del quotidiano catalano Mundo Deportivo, nel taglio alto, viene dato risalto allo scambio tra Barcellona e Atletico Madrid riguardante Griezmann–Saul: “operazione annullata”. Il giornale aggiunge: “Il club dell’Atletico considera di escludere lo scambio perché non disposto a riprendere Antoine”. FOTO: Instagram Griezmann L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Nella prima pagina odierna del quotidiano catalano, nel taglio alto, viene dato risalto allo scambio tra Barcellona e Atletico Madrid riguardante: “”. Il giornale aggiunge: “Il club dell’Atletico considera di escludere lo scambio perché non disposto a riprendere Antoine”. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

pazzodigiuve : Fali Ramadani, agente di Pjanic, sarà in Italia nei prossimi giorni e incontrerà sia Juventus che Inter per parlare… - Gabri_Juventus : Fali Ramadani, agente di Pjanic, sarà in Italia nei prossimi giorni e incontrerà sia Juventus che Inter per parlare… - sportli26181512 : Barcellona, Lenglet non vuole saperne di andarsene: Secondo Mundo Deportivo, Clement Lenglet...… - Gabri_Juventus : Juve in pressing per Pjanic. Il Barcellona vuole lasciar partire il bosniaco a zero, pur di risparmiare il suo alto… - CalcioPillole : Secondo il 'Mundo Deportivo', il #Barcellona potrebbe giocare le partite in casa di questa stagione allo stadio 'Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mundo Deportivo Atletico Madrid, Saul dice sì al Barcellona Commenta per primo Prende quota il ritorno di Antoine Griezmann all' Atletico Madrid : come riferito da Mundo Deportivo , Saul ha accettato la possibilità di trasferirsi al Barcellona in uno scambio.

Barcellona, proposto Van de Beek Commenta per primo Nome nuovo per il centrocampo del Barcellona : secondo Mundo Deportivo , ai blaugrana è stato proposto Donny van de Beek , che può lasciare il Manchester United in estate.

Mundo Deportivo: "Pjanic libero gratis. Juve, Inter e Psg in pole" Tuttosport Horario y dónde ver por TV el sexto partido del Suns - Bucks de las Finales de la NBA Phoenix Suns y Milwaukee Bucks se ven las caras de nuevo en el sexto partido de las la series Finales de los Playoffs de la NBA. La serie puede acabar en este enfrentamiento número seis, ...

Blanco destaca las “ganas de competir” del equipo español El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, destacó las 'ganas de competir' del equipo de este país para los Juegos de Tokio tras las dificultades que ha supuesto la pandemia, y ...

Commenta per primo Prende quota il ritorno di Antoine Griezmann all' Atletico Madrid : come riferito da, Saul ha accettato la possibilità di trasferirsi al Barcellona in uno scambio.Commenta per primo Nome nuovo per il centrocampo del Barcellona : secondo, ai blaugrana è stato proposto Donny van de Beek , che può lasciare il Manchester United in estate.Phoenix Suns y Milwaukee Bucks se ven las caras de nuevo en el sexto partido de las la series Finales de los Playoffs de la NBA. La serie puede acabar en este enfrentamiento número seis, ...El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, destacó las 'ganas de competir' del equipo de este país para los Juegos de Tokio tras las dificultades que ha supuesto la pandemia, y ...