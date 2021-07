Mr Wrong, stasera ultima puntata: matrimonio per Ozgur e Ezgi? Anticipazioni (Di martedì 20 luglio 2021) stasera 20 luglio andrà in onda l’ultima puntata di Mr Wrong: scopriamo le Anticipazioni su cosa succederà ai due protagonist Ozgùr ed Ezgi e se riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. Leggi anche: Love is in the Air come finisce? Serkan muore? Anticipazioni Mr Wrong ultima puntata: a che ora inizia? L’orario di inizio dell’ultima puntata di... Leggi su donnapop (Di martedì 20 luglio 2021)20 luglio andrà in onda l’di Mr: scopriamo lesu cosa succederà ai due protagonist Ozgùr ede se riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. Leggi anche: Love is in the Air come finisce? Serkan muore?Mr: a che ora inizia? L’orario di inizio dell’di...

Advertising

3125Carameli : RT @aslan72anna: Non sono pronta , non voglio che finisca??.. Ultimo avvincente appartamento stasera con Mr Wrong ?? Buongiorno ??? #CanYama… - Carlacarletta75 : RT @aslan72anna: Non sono pronta , non voglio che finisca??.. Ultimo avvincente appartamento stasera con Mr Wrong ?? Buongiorno ??? #CanYama… - SumegiN : RT @aslan72anna: Non sono pronta , non voglio che finisca??.. Ultimo avvincente appartamento stasera con Mr Wrong ?? Buongiorno ??? #CanYama… - 007_reny : RT @aslan72anna: Non sono pronta , non voglio che finisca??.. Ultimo avvincente appartamento stasera con Mr Wrong ?? Buongiorno ??? #CanYama… - NDarghahi : RT @aslan72anna: Non sono pronta , non voglio che finisca??.. Ultimo avvincente appartamento stasera con Mr Wrong ?? Buongiorno ??? #CanYama… -