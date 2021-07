Mr. Wrong – Lezioni d’amore: anticipazioni della trama della puntata in prima serata su Canale 5 di martedì 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Can Yaman torna con la sua ultima soap turca che sta coinvolgendo con i suoi sviluppi i tanti fan dell’attore. L’appuntamento è oggi in prima serata, per la gioia degli spettatori di Canale 5 sempre impazienti di rivedere l’attore ed gli altri interpreti del cast. Mr. Wrong – Lezioni d’amore torna in televisione martedì 20 luglio alle ore 21:30 circa con una nuova puntata. Le anticipazioni della trama della puntata di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021) Can Yaman torna con la sua ultima soap turca che sta coinvolgendo con i suoi sviluppi i tanti fan dell’attore. L’appuntamento è oggi in, per la gioia degli spettatori di5 sempre impazienti di rivedere l’attore ed gli altri interpreti del cast. Mr.torna in televisione20alle ore 21:30 circa con una nuova. Ledi ...

Advertising

vibes_bycris : ???? ??in edicola è arrivato il calendario è il dvd della serie MR. WRONG- lezioni d’amore?? #dvd #calendario… - StefaNiall_88 : RT @team_world: Da OGGI è disponibile il romanzo ufficiale della serie turca con #CanYaman in onda su Canale 5, Mr. Wrong – Lezioni d’amore… - canyaman4ever : RT @Librimondadori: Comincia tutto come un gioco, ma l’attrazione cresce sempre di più. Ezgi sa che deve tenersi lontana da Özgür: lui è...… - Reveca76764000 : RT @CanKalpli: Foto dal backstage della puntata che vedremo stasera ?? Bay Yanils bölüm 14 ???? Mr Wrong - Lezioni d'amore ep.36 ???? #CanYama… - CanKalpli : Foto dal backstage della puntata che vedremo stasera ?? Bay Yanils bölüm 14 ???? Mr Wrong - Lezioni d'amore ep.36 ????… -