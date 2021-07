Mourinho accusato di sessismo: “Al Tottenham relegava le donne lontano dal campo” (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug – José Mourinho accusato di sessismo. Il nuovo allenatore della Roma è stato preso di mira da una giornalista inglese, Beth Fisher, a causa del presunto trattamento che il tecnico portoghese avrebbe riservato alla formazione femminile del Tottenham. “Apprendo ora da due diverse fonti – scrive la giornalista di ITV Wales News – che quando Mourinho era al Tottenham voleva che le donne si allenassero sul lato del campo più lontano perché ‘non doveva sentirle’“. Quindi, scrive su Twitter la giornalista inglese, quello di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug – Josédi. Il nuovo allenatore della Roma è stato preso di mira da una giornalista inglese, Beth Fisher, a causa del presunto trattamento che il tecnico portoghese avrebbe riservato alla formazione femminile del. “Apprendo ora da due diverse fonti – scrive la giornalista di ITV Wales News – che quandoera alvoleva che lesi allenassero sul lato delpiùperché ‘non doveva sentirle’“. Quindi, scrive su Twitter la giornalista inglese, quello di ...

Advertising

SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Mourinho accusato di sessismo da Beth Fisher ?? “Faceva allenare le donne sul campo più lontano per non sentirle”… - romanewseu : Mourinho accusato di sessismo da una giornalista inglese: “Voleva che le donne si allenassero sul campo più lontano… - siamo_la_Roma : ?? #Mourinho accusato di sessismo da Beth Fisher ?? “Faceva allenare le donne sul campo più lontano per non sentir… -