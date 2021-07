Mountain bike, Olimpiadi Tokyo: i favoriti. Mathieu van der Poel e Tom Pidcock si sfidano per l’oro (Di martedì 20 luglio 2021) La prova olimpica maschile di cross country, per quanto concerne le due ruote, è una delle più attese degli ormai imminenti Giochi di Tokyo 2021. La gara in questione, infatti, vedrà sfidarsi, per l’oro, due degli astri più luminosi del ciclismo contemporaneo: Mathieu van der Poel e Tom Pidcock. il neerlandese e il britannico sono i primi corridori, nella storia, capaci di esprimersi ad altissimi livelli, con continuità, in tre discipline diverse del pedale, vale a dire strada, ciclocross e, appunto, Mountain bike. Se nel ciclocross Mathieu van der ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) La prova olimpica maschile di cross country, per quanto concerne le due ruote, è una delle più attese degli ormai imminenti Giochi di2021. La gara in questione, infatti, vedrà sfidarsi, per, due degli astri più luminosi del ciclismo contemporaneo:van dere Tom. il neerlandese e il britannico sono i primi corridori, nella storia, capaci di esprimersi ad altissimi livelli, con continuità, in tre discipline diverse del pedale, vale a dire strada, ciclocross e, appunto,. Se nel ciclocrossvan der ...

