Motomondiale | Ktm | Pedrosa correrà in Austria come wild-card

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – Daniil Gp di Stiria, in programma il prossimo 8 agosto,. Il collaudatore spagnolo della Ktm sarà in sella a una RC16 del teamco. Il 35enne catalano si è ritirato dalle competizioni dopo aver vinto 31 gare e conquistato 112 podi nell’arco di 13 stagioni nella classe regina tra il 2006 e il 2018. Per 11 stagioni su 13ha terminato nelle prime cinque posizioni della classifica del Campionato MotoGP e per tre volte si è laureato vicecampione del mondo. Lo spagnolo ha corso il suo ultimo Gran Premio ...

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Ktm

"Guiderà una versione di sviluppo adattata dellaRC16 per acquisire dati preziosi in condizioni di Gran Premio", ha chiarito il team. LaRC16 è utilizzata dal team ufficiale e dal team ...... lo spagnolo, ormai da tre stagioni collaudatore ufficiale, correrà il Gran Premio di Stiria in sella ad una RC16 nel fine settimana del 6 - 8 agosto. Già leggenda del, il 35enne ...ROMA, 20 LUG - Dani Pedrosa tornerà in sella nel gran premio della Stiria della MotoGP, in programma l'8 agosto. Il pilota spagnolo 35enne, tre volte campione del mondo tra 125 e 250, correrà con la K ...“È stato molto interessante far parte di questo progetto fin dall’inizio con Ktm in MotoGP come anche poter condividere la mia esperienza con loro -ha dichiarato Pedrosa-. Passo dopo passo abbiamo ...