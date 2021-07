MotoGP | Mir | Questi risultati non sono frutto dell' assenza di Brivio

Advertising

eleonorasworld : Nel frattempo Mir, campione del mondo motogp 2020, si sposa con una sobrietà opposta a quella di bernardeschi ?? -

Corriere dello Sport

Il ritorno di Suzuki, in veste ufficiale, inè stato un lavoro a cui Davide Brivio ha dato anima e corpo , riuscendo a portare la Casa di ... con un pilota, Joan, che ha puntato tutto sulla ...... fratellino di Valentino Rossi, non ha ancora trovato la sua dimensione per abituarsi allae ... La Suzuki in terra tedesca è stata in netta difficoltà ottenendo solo un nono () e un undicesimo ...Il maiorchino paga 55 punti dal leader Quartararo in campionato e ha rinnovato la sua piena fiducia in Suzuki, parlando dell'addio del manager brianzolo ...“L’idea di un’accademia è ovviamente carina“, ha ammesso Johann Zarco a Motorsport-Total.com Il punto di riferimento è la VR46 Academy di Valentino Rossi, capace di portare ben tre piloti in MotoGP ne ...