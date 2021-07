MotoGP | Dani Pedrosa correrà il GP della Stiria! Wild card per il pilota spagnolo della KTM

(Di martedì 20 luglio 2021) La voce era già nell’aria da diverso tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità:sarà al via del Gran Premio di Stiria, decimo appuntamento del Mondiale2021. La leggendatop class, che si è ritirato dalle competizioni dopo aver vinto 31 gare e conquistato 112 podi nell’arco di 13 stagioni nella classe regina tra il 2006 e il 2018, torna a fare sul serio grazie ad unasul tracciato di casaRed Bull, main sponsorKTM, Casa per la quale è collaudatore. La voglia ...

Le parole diPedrosa: "È stato molto interessante far parte di questo progetto fin dall'inizio con KTM income anche poter condividere la mia esperienza con loro. Passo dopo passo abbiamo fatto il ...Pedrosa e Bradl in cerca di informazioni KTM dal canto suo potrà contare suPedrosa, uno dei principali artefici della grande crescita della casa austriaca in categoria, che scenderà in pista ...La voce era già nell'aria da diverso tempo, ma oggi è arrivata l'ufficialità: Dani Pedrosa sarà al via del Gran Premio di Stiria, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. La leggenda della top cl ...35 anni, pensionato di lusso - e collaudatore KTM - da tre, Dani Pedrosa ha un palmares di tutto rispetto. Dodici anni di carriera nella massima categoria, fra il 2006 e il 2008, in cui è arrivato sul ...