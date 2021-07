MotoGP | a rischio il GP di Thailandia La gara di Buriram potrebbe saltare se non sarà ammesso il pubblico

(Di martedì 20 luglio 2021) Anche se la seconda parte del calendario del Motomondiale 2021 è stata ufficializzata, per Dorna e FIM non si può ancora parlare di certezze assolute. La pandemia non accenna a mollare la presa in giro per il mondo e, di conseguenza, alcune tappe rischiano di rimanere ancora in dubbio. Tra queste, purtroppo a forte, c’è il Gran Premio di. Nel 2020 lache si disputa sul tracciato diera già stata depennata dal calendario per colpa delle restrizioni derivanti dalla pandemia del Covid-19, ma anche nel 2021 il suo percorso è tuttora particolarmente travagliato. Laasiatica, ...

Inserve fiducia per dare tutto, ed è frustrante per me non riuscire a dare il 100%. Dopo ... e per questo non capisco per quale motivo Maverick dovrebbe correre ilAprilia . Doveva ...Prima di tornare sul 2022, è interessante capire come un pilota dipossa affrontare un ... Si staglia all'orizzonte ildi un 'anno sabbatico' a soli 26 anni? "Ovviamente non sarebbe una ...Anche se la seconda parte del calendario del Motomondiale 2021 è stata ufficializzata, per Dorna e FIM non si può ancora parlare di certezze assolute. La pandemia non accenna a mollare la presa in gir ...Se la situazione dei contagi non farà assistere ad un netto miglioramento, la MotoGP non tornerà a Buriram prima del 2022. La soluzione naturale è un doppio appuntamento a Sepang, ma anche in Malesia ...