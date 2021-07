Moto: Pedrosa torna nel GP della Stiria (Di martedì 20 luglio 2021) Dani Pedrosa tornerà in sella nel gran premio della Stiria della MotoGP, in programma l'8 agosto. Il pilota spagnolo 35enne, tre volte campione del mondo tra 125 e 250, correrà con la KTM, per la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Danitornerà in sella nel gran premioGP, in programma l'8 agosto. Il pilota spagnolo 35enne, tre volte campione del mondo tra 125 e 250, correrà con la KTM, per la ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Moto: Pedrosa torna nel GP della Stiria: (ANSA) - ROMA, 20 LUG - Dani Pedrosa tornerà in sella nel… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (È ufficiale, Dani Pedrosa wild card con KTM nel prossimo GP della Stiria in Austria)… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (È ufficiale, Dani Pedrosa wild card con KTM nel prossimo GP della Stiria in Austria)… - RassegnaZampa : #MotoGp È ufficiale, Dani Pedrosa wild card con KTM nel prossimo GP della Stiria in Austria - andrea95l : RT @thelastcornerit: MotoGP | Pedrosa torna a correre come wildcard al GP Stiria - -