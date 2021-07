Morta influencer di 22 anni, incidente in moto col marito. L'ultimo post: 'La vita è breve' (Di martedì 20 luglio 2021) Morta a soli 22 anni l'nfluencer . La ragazza seguita da 332mila utenti solo pochi giorni prima aveva condiviso un inquietante post: ' La vita è breve, siate folli - io, te, dio e la strada. I tuoi ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021)a soli 22l'nfluencer . La ragazza seguita da 332mila utenti solo pochi giorni prima aveva condiviso un inquietante: ' La, siate folli - io, te, dio e la strada. I tuoi ...

Advertising

Gazzettino : Morta influencer di 22 anni, incidente in moto col marito. L'ultimo post su Instagram: «Siate folli, la vita è brev… - leggoit : Morta influencer di 22 anni, incidente in moto col marito. L'ultimo post su Instagram: «Siate folli, la vita è brev… - katrina1868 : @anari56 Ma piuttosto morta che bere un caffè nel suo bar!!e ovviamente non comprerò MAI E POI MAI la roba che quel… - CAGLIARILIVEAPP : La 32enne influencer Sofia Cheung è morta dopo essere caduta da una scogliera mentre faceva selfie - armandazzo : selezione naturale: Xiaoran, l’influencer cinese morta per la chirurgia estetica. «Voleva solo essere più bella» -