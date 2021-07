Monica Setta senza mezzi termini su Tiberio Timperi “Nessuno pensava che sarei sopravvissuta a lui perchè …” (Di martedì 20 luglio 2021) E’ andata in onda lo scorso 27 giugno l’ultima puntata di Unomattina in famiglia, celebre programma Rai condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi. Così come le altre ecco che anche quella appena conclusa è stata una speciale edizione ricca di successi e adesso la presentatrice si prepara ad affrontare la sua terza edizione del programma che avrà inizio a settembre e che la vedrà ancora una volta al fianco del collega Timperi. Ma qual è il loro rapporto fuori dal mondo televisivo? A rivelarlo è stata la stessa Monica Setta nel corso di una recente intervista concessa al ... Leggi su baritalianews (Di martedì 20 luglio 2021) E’ andata in onda lo scorso 27 giugno l’ultima puntata di Unomattina in famiglia, celebre programma Rai condotto da. Così come le altre ecco che anche quella appena conclusa è stata una speciale edizione ricca di successi e adesso la presentatrice si prepara ad affrontare la sua terza edizione del programma che avrà inizio a settembre e che la vedrà ancora una volta al fianco del collega. Ma qual è il loro rapporto fuori dal mondo televisivo? A rivelarlo è stata la stessanel corso di una recente intervista concessa al ...

