Miwa Energia | poker di conferme tra roster e staff medico

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Continua a gonfie vele l’allestimento del21/22 dellache, dopo aver completato lotecnico, inizia a consolidare lo starting five a partire da dueimportanti. Restano all’ombra dell’arco di Traiano, infatti, due tra i giocatori più quotati del campionato ovvero l’ala grande Giuseppe Ordine e la guardia Ferdinando “Nando” Smorra. Una notizia che è garanzia di una squadra che, nonostante le mire maggiormente prospettiche rispetto agli scorsi anni con il progetto giovanile al centro del nuovo corso, si giocherà di certo le sue ...

Benevento . Le ambizioni dellaCestistica Benevento sono importanti e con l'arrivo di Adolfo Parrillo in panchina il progetto comincia a prendere forma. 'Vengo da 25 anni da giocatore e altri 17 da Capo Allenatore ...Benevento . Inizia col botto la stagione 2021/2022 dellache, di comune accordo con lo storico Bruno Annecchiarico, ha scelto il nuovo coach. Ad allenare i cinghiali sanniti nella prossima season sarà Adolfo Parrillo, sannita di Airola ...La scelta di allestire uno staff tecnico così valido avvalora ancor di più la promessa della Miwa Energia di ripartire da un progetto con solide fondamenta e che punta a valorizzare talenti e ...La Miwa Energia Cestistica Benevento completa lo staff tecnico con il ‘ritorno in patria’ della sannita Valentina Calandrelli, oltre ai riconfermati Vincenzo Pasquariello come secondo assistente e l’o ...