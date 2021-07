Milano, nuovo Policlinico pronto tra il 2023 e 2024: come sarà (Di martedì 20 luglio 2021) Milano - Novità in arrivo per la sanità lombarda: sarà pronto entro la fine del 2023, massimo per l'inizio del 2024, il nuovo Policlinico di Milano. sarà un ospedale all'avanguardia e innovativo, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 luglio 2021)- Novità in arrivo per la sanità lombarda:entro la fine del, massimo per l'inizio del, ildiun ospedale all'avanguardia e innovativo, ...

Advertising

acmilan : Grazie a #FondazioneMilan e alla generosità della grande famiglia rossonera, apre a Milano un nuovo Hub alimentare… - matteosalvinimi : A Milano, inaugurazione di un nuovo point elettorale Lega in viale Abruzzi, pronti anche qui a portare il centrodes… - LegaSalvini : ++ ORA A MILANO, INAUGURAZIONE DEL NUOVO POINT LEGA IN VIALE ABRUZZI ++ Qui si potranno firmare i… - GhignoB : RT @Balotellicyborg: Gazidis malato ha trovato un nuovo numero 10 al Milan ed ha portato il capocannoniere della squadra che ha vinto la Ch… - AnsaVeneto : Milano-Cortina: ok al nuovo stadio per il curling. Tre piste nell'attuale stadio ghiaccio del capoluogo ampezzano… -