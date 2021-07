Milano | la Statale discrimina i non vaccinati | “Alloggio solo a chi ha fatto il vaccino”

(Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug — Se uno studente fuori sede delladie cerchi un? Se non sei vaccinato niente bando per l’assegnazione di un posto letto universitario. Lo ha deciso il rettorato dell’Università degli Studi del capoluogo lombardo, che ha inserito tra i requisiti minimi del bando anche «essere in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione Covid-19». Niente Green pass, niente posto letto agevolato. Insomma: nella corsa selvaggia verso la vaccinazione di massa, il rettorato dell’ateneo ha deciso di offrire il proprio democratico contributo. Lasi porta quindi avanti ...

Cosi' a 'Radio Anch'io' su Radio Rai1, Sergio Abrignani, docente di Immunologia all'Universita'die componente del Comitato tecnico scientifico (Cts). L'immunologo, a proposito del ...Avranno tempo fino al il 31 dicembre per vaccinarsi contro il covid gli studenti che desiderano aver un posto letto negli studentati dell'Universitàdi. Come scrivono Il Giorno e La Repubblica nelle pagine locali, la decisione è stata deliberata dal Cda dell'Ateneo, che ha approvato nuovi criteri per l'assegnazione degli alloggi, ...Niente posto letto per i fuorisede della Statale di Milano che non hanno il Green Pass. Quello milanese è il primo ateneo che mette una stretta sulla protezione per il Covid, rendendo obbligatoria la ...Il vaccino Pfizer è stabile anche in siringhe monodose, non solo nelle fiale multidose. Semplificazione della conservazione e dell'uso ...