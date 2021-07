"Milano Jumping , successo da valorizzare" (Di martedì 20 luglio 2021) Parla l'ad di Snaitech Fabio Schiavolin: "Il risultato di quest'anno ci entusiasma, ora passiamo al 4 stelle e ci candidiamo all'Europeo 2023" di UMBERTO MARTUSCELLI Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Parla l'ad di Snaitech Fabio Schiavolin: "Il risultato di quest'anno ci entusiasma, ora passiamo al 4 stelle e ci candidiamo all'Europeo 2023" di UMBERTO MARTUSCELLI

Ultime Notizie dalla rete : Milano Jumping "Milano Jumping , successo da valorizzare" Parla l'ad di Snaitech Fabio Schiavolin: "Il risultato di quest'anno ci entusiasma, ora passiamo al 4 stelle e ci candidiamo all'Europeo 2023" di UMBERTO MARTUSCELLI

La Coppa delle Regioni 2021...si corre all'Arcoveggio! Bologna, 17 luglio 2021 - Il binomio Ippica + Resto Dell'Equitazione sembra proprio stia funzionando, vedi esperienze di Cagnes - sur - Mer e Milano San Siro Jumping Cup . Ottimo quindi che anche l' Ippodromo dell'Arcoveggio di Bologna continui su questa strada ospitando, nei giorni del 24 e 25 luglio, la Coppa delle Regioni Attacchi 2021. ...

"Milano Jumping , successo da valorizzare" Quotidiano.net "Milano Jumping , successo da valorizzare" Parla l’ad di Snaitech Fabio Schiavolin: "Il risultato di quest’anno ci entusiasma, ora passiamo al 4 stelle e ci candidiamo all’Europeo 2023" ...

A tu per tu con Carla Cimolai A tu per tu con Carla Cimolai di Liana Ayres L’amazzone del Friuli Venezia Giulia, tra emozioni e soddisfazione, si racconta all’indomani di una gara stupenda, che le ha consentito di portare a casa l ...

Bologna, 17 luglio 2021 - Il binomio Ippica + Resto Dell'Equitazione sembra proprio stia funzionando, vedi esperienze di Cagnes - sur - Mer e San Siro Cup . Ottimo quindi che anche l' Ippodromo dell'Arcoveggio di Bologna continui su questa strada ospitando, nei giorni del 24 e 25 luglio, la Coppa delle Regioni Attacchi 2021. ...

A tu per tu con Carla Cimolai di Liana Ayres L'amazzone del Friuli Venezia Giulia, tra emozioni e soddisfazione, si racconta all'indomani di una gara stupenda, che le ha consentito di portare a casa l ...