Milano e gli altri Eurolistini provano il rimbalzo

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Gli Eurolistini stanno registrando un leggero rimbalzo dopo le pesanti vendite di ieri, causate dai timori che la variante Delta possa danneggiare la ripresa globale. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali, con i conti di UBS in Europa (risultati sopra le attese) e di Netflix negli USA. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si ...

