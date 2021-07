Milano: Bernardo, 'sarò sindaco door to door e vi prometto che ci sarò sempre' (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - ''Se dovessi essere eletto sarò un sindaco door to door, andrò dai cittadini a chiedere se ho fatto bene o se ho fatto male, se c'e' qualcosa che non va e anche se qualcosa è stata fatta bene''. Questa la promessa di Luca Bernardo, candidato del centrodestra a Milano''. ''Mi vedrete anche dopo che sarò eletto -dice intervistato da Telelombardia- non sono un mago, ma uno che parte dalla gente per capire di cosa ha bisogno la gente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug. (Adnkronos) - ''Se dovessi essere elettounto, andrò dai cittadini a chiedere se ho fatto bene o se ho fatto male, se c'e' qualcosa che non va e anche se qualcosa è stata fatta bene''. Questa la promessa di Luca, candidato del centrodestra a''. ''Mi vedrete anche dopo cheeletto -dice intervistato da Telelombardia- non sono un mago, ma uno che parte dalla gente per capire di cosa ha bisogno la gente ...

