Milan, l’ad Ivan Gazidis ha un carcinoma alla gola. “Sembra una forma molto curabile” (Di martedì 20 luglio 2021) All’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale. “AC Milan informa tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che al nostro amministratore delegato è stato diagnosticato un carcinoma alla gola – si legge su acMilan.com -. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) All’amministratore delegato del, è stato diagnosticato un. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale. “ACintutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che al nostro amministratore delegato è stato diagnosticato un– si legge su ac.com -. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà ...

