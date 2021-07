Milan, Ivan Gazidis ha un cancro: “Sono fiducioso” (Di martedì 20 luglio 2021) Milan, Ivan Gazidis ha un cancro. L’annuncio del club che si stringe intorno al dirigente: le sue dichiarazioni Ivan Gazidis (Getty Images)Una notizia che ha scosso tutto il mondo rossonero. L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha un cancro, un carcinoma alla gola. È stato lo stesso club a comunicarlo stringendosi attorno al proprio dirigente che commenta sostenendo che sembra una forma curabile. “Sono fiducioso che sarà trattato con successo, con un completo recupero” ha ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021)ha un. L’annuncio del club che si stringe intorno al dirigente: le sue dichiarazioni(Getty Images)Una notizia che ha scosso tutto il mondo rossonero. L’amministratore delegato del, ha un, un carcinoma alla gola. È stato lo stesso club a comunicarlo stringendosi attorno al proprio dirigente che commenta sostenendo che sembra una forma curabile. “che sarà trattato con successo, con un completo recupero” ha ...

