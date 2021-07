Milan | Ibrahimovic brucia le tappe | vuole esserci per la prima di campionato

(Di martedì 20 luglio 2021) In casaprocede spedito il recupero dall’infortunio di Zlatan. Lo svedese corre per essere in campo già nellagiornata diCome scritto da La Gazzetta dello Sport,ci riprova: il recupero del centravanti svedese procede bene e tra poco più di una settimana potrà tornare ad allenarsi con il pallone aello. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Secondo la rosea il chiodo fisso di Zlatan è quello di tornare in forma già per ladi...

si è presentato al raduno del, guidando il gruppo, giorno 8 luglio. Seguito dallo staff medico e tecnico rossonero ha continuato il suo lavoro di recupero, tra fisioterapia e ...Il 15enne non è fratello o amico dello svedese delZlatan. In Germania però dicono un gran bene di questo trequartista che porta un cognome importante. Arijonè di ...Il Bayern Monaco conta diverse assenze nei primi giorni di ritiro ed il nuovo allenatore Nagelsmann mette in campo il giovane Ibrahimovic.Perché Zlatan non ha perso un solo minuto dal giorno dell’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. Per il momento, il totem rossonero se ne sta a sudare in palestra, gestendo ogni tappa con la ...