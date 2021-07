Milan, Gazidis ha carcinoma alla gola. "Forma curabile, importante fare i controlli" (Di martedì 20 luglio 2021) Milano, 20 luglio 202i - Diagnosticato un carcinoma alla gola all'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis . Lo annuncia il Milan in una nota: "Sulla base di una vasta serie di test e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021)o, 20 luglio 202i - Diagnosticato unall'amministratore delegato delIvan. Lo annuncia ilin una nota: "Sulla base di una vasta serie di test e ...

AntoVitiello : AC #Milan informa che all' amministratore delegato, Ivan #Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. D… - FBiasin : #Milan, diagnosticato un carcinoma alla gola all'ad #Gazidis: 'Fiducioso di avere un completo recupero”. Di fronte… - _OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - Emme__10 : RT @quelloconlat: Inter: campionato Juve: coppa Italia e Supercoppa Milan: tumore a Gazidis - FedericoRana1 : Il calcio, in questi casi, diventa una cosa piccola, quasi inutile. Forza Ivan #Gazidis ?? #ForzaIvan #Milan -