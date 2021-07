Milan | Brahim Diaz | “Ancelotti era molto contento per il mio ritorno qui”

(Di martedì 20 luglio 2021) “Conabbiamo parlato del, ha il cuore rossonero e amaquesto club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra e per una società così grande. Eraper il mioqui“. Sono queste le parole di, fantasista del, dopo l’ufficialità del suoin rossonero in prestito biennale dal Real Madrid allenato da Carlo. “Ho passato giornatebelle con lui, abbiamo parlatodel ...

... è stato bellissimo segnare al debutto e mi ha reso super contento ma ho vissuto anche tanti bellissimi momenti indimenticabili con il Milan lo scorso anno". Quest'anno Brahim ha scelto la maglia ... questi colori meritano che io dia il 100% ed è quello che farò": è la promessa di Brahim Diaz, intervistato da Milan Tv, dopo l'ufficialità del suo ritorno in rossonero per due stagioni in prestito ... "Con Ancelotti abbiamo parlato del Milan, ha il cuore rossonero e ama molto questo club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra e per una società così grande. Era m ...