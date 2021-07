Milan | Brahim Diaz | Amo questo club e voglio dare sempre il massimo per la maglia

Advertising

AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di… - PietroMazzara : Confermato: sarà @Brahim il nuovo ?? del #Milan @MilanNewsit - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - devrijnho : “Ahahaha l’Inter ha Spiaze?” “Ahahaha il numero 10 del milan è Brahim?” a zi la maggica ha meno scudi della Pro Vercelli. A nanna. - emanuel8__ : RT @ValerioDiStef91: Il nuovo 10 del Milan, vai @Brahim ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

L'ultimo innesto in ordine di tempo è in realtà un ritorno, ovveroDiaz che è tornato a Milanello in prestito biennale con diritto di riscatto e che ai microfoni diTV non ha nascosto ...Lo dice l'attaccante delDiaz dopo l'ufficialità del suo ritorno in rossonero in prestito biennale dal Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti. 'Ho passato giornate molto belle con lui, ...Il fantasista spagnolo si è poi soffermato su quanto fatto dai rossoneri durante la scorsa stagione: “Al Milan sono stato benissimo, mi sono divertito e reso conto di quanto sia grande il club. Quest’ ...Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Brahim Diaz ha parlato delle sue sensazioni al ritorno in rossonero. queste le domande e le risposte: Sulle sensazioni nell'essere tornato.