Migranti | Gb | ieri 430 attraverso la Manica | è nuovo record

Advertising

mgl32 : RT @JigginoRuss: Ieri è bruciato il capannone dove lo stato italiano rinchiudeva dal 2016 persone migranti, compresi bambin?, minorenni, di… - NonunadimenoF : RT @JigginoRuss: Ieri è bruciato il capannone dove lo stato italiano rinchiudeva dal 2016 persone migranti, compresi bambin?, minorenni, di… - BernardShakey11 : RT @mauroberruto: Ieri a #Lampedusa ho avuto il privilegio di premiare Vincenzo Partinico in occasione del premio giornalistico “Cristiana… - ABlackSwan9 : RT @JigginoRuss: Ieri è bruciato il capannone dove lo stato italiano rinchiudeva dal 2016 persone migranti, compresi bambin?, minorenni, di… - ROSARYSLUT : RT @JigginoRuss: Ieri è bruciato il capannone dove lo stato italiano rinchiudeva dal 2016 persone migranti, compresi bambin?, minorenni, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ieri

ANSA Nuova Europa

Almeno 430hanno raggiuntoil Regno Unito attraverso il Canale della Manica, il livello più alto mai registrato in un solo giorno: lo ha reso noto il ministero dell'Interno, secondo quanto riporta ...... dove dirige la rivista "Mondi". I tre attualizzeranno il problema dantesco dell'esilio, ...PRESSO LA PIEVE DI ROMENA Per l'ultimo giorno il tema portante diventa quello degli esclusi di, ...Il governo però ha sempre confermato in questi giorni la linea dura, rifiutando la concessione del diritto di restare in Belgio. “Quello che stanno dicendo queste persone è che sono stufe di essere tr ...Almeno 430 migranti hanno raggiunto ieri il Regno Unito attraverso il Canale della Manica, il livello più alto mai registrato in un solo giorno: lo ha reso noto il ministero dell'Interno, secondo quan ...