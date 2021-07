Michela Persico si gode le vacanze italiane | “Luoghi meravigliosi”

(Di martedì 20 luglio 2021)è in vacanza con suo marito e il suo piccolino, su Instagram spunta la foto in bikini: che forme.è una giornalista e conduttrice televisiva sportiva… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Michela Persico baciata dal sole ???????????? - misterallegri24 : @coke87_ che non trovano più riscontro, il nostro mercato è più bloccato delle funzioni cognitive/comportamentali di Michela Persico - ChevyyImpala : @tutroppotop Oriana Alice e Michela Persico - scommesse_it : Wanda Nara, si tinge di rossonero. Persico, rifatta io? E Oriana-Dybala... - sportli26181512 : Michela Persico ironizza: 'Seno rifatto? Io?? Macché, tutto naturale': Michela Persico, compagna di Rugani,...… -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Persico

ultimaparola.com

ha lasciato i fan senza fiato nell'ultimo scatto condiviso su Instagram. La mise estiva mette in risalto le sue curve pazzesche. Biondissima, curve mozzafiato, fascino unico....E ancora, il super regalo di Sinner alla sua Maria Braccini… benvenuti nel mondo delle fidanzate e mogli degli sportiviMichela Persico gonfia di nuovo la "rete": in verità a gonfiarsi è il costume, mentre si fa immortalare in uno scatto, distesa in barca ...E ancora, il super regalo di Sinner alla sua Maria Braccini… benvenuti nel mondo delle fidanzate e mogli degli sportivi ...